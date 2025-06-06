Вибухи в Києві: вже четверо загиблих, багато постраждалих

Вибухи у Києві пролунали уночі 6 червня. Сили ППО працювали по ворожих дронах. Через падіння уламків спалахнули пожежі у кількох районах. На жаль, є загиблі тп постраждалі.

Оновлено о 06:45

Вибухи у Києві 6 червня: що відомо

За даними на ранок, внаслідок нічної атаки на Київ загинули чотири людини, ще 20 поранено, 16 із них медики госпіталізували.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі на кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

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У Київській міській військовій адміністрації розповіли про наслідки комбінованої нічної атаки в восьми районах столиці.

Соломʼянський район

Спалахнула пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м, її ліквідація триває.

Також зафіксовано загоряння на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, яке уже ліквідовано. Там врятовано трьох людей.

Дарницький район

Через падіння уламків збитих повітряних цілей на трьох локаціях пошкоджено два автомобілі. Попередньо – без пожеж та потерпілих.

Голосіївський район

Тут сталася пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти.

Частини збитих цілей біля впали поблизу АЗС, пошкоджено автомобіль.

Деякі уламки також впали в зоні нежитлової забудови – без пожежі та потерпілих.

Деснянський район

Рятувальники виявили уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території, обйшлося без пошкоджень та потерпілих.

Шевченківський район

Була пожежа в зоні нежитлової забудови, наразі інформація уточнюється.

Дніпровський район

Тут внаслідок атаки значні пошкодження на АЗС. На місці працюють рятувальники.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах.

Також пошкоджено колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна – без пожежі та потерпілих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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