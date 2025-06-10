РФ допомагає Північній Кореї запустити виробництво дронів Шахед – Буданов

Росія передасть Північній Кореї технології та досвід із виготовлення дронів-камікадзе типу Shahed, які регулярно використовуються для атак на Україну.

Про це в інтерв’ю War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БпЛА типу Гарпія і Герань (російська версія іранських безпілотників Shahed-136, — зазначив Буданов.

За його словами, мова йде саме про передачу технологій, що дозволить КНДР самостійно виробляти ці дрони на своїй території.

Зараз дивляться

Буданов вважає, що така співпраця може суттєво змінити баланс сил у регіоні, зокрема між Північною та Південною Кореєю.

– Але поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї, — уточнив глава ГУР.

Водночас Росія продовжує активно використовувати дрони типу Shahed для атак на Україну. У ніч проти 9 червня РФ випустила 479 дронів, а в ніч на 10 червня — ще 315.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея заробила понад $20 млрд на повномасштабній війні Росії проти України.

26 квітня Москва вперше визнала участь військових КНДР у бойових діях, відзначивши їхню високу професійність.

А наприкінці травня стало відомо, що Пхеньян сприяв ударам по українській інфраструктурі, надавши близько 9 млн боєприпасів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.