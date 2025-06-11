В офіс Сівковича вдалося інфільтрувати агента СБУ до початку повномасштабного вторгнення РФ – джерела

Ще до початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у державній зраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

Про це таємний агент Служби безпеки України заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону. Джерела в СБУ підтвердили Фактам ICTV факт інфільтрації агента та оприлюднену ним інформацію.

Агент СБУ про проникнення в офіс Сівковича

Під час роботи під прикриттям агент СБУ обіймав посаду водія-помічника, увійшов у довіру до Сівковича, збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам Росії.

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Він розповів, що серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збирання даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти, зазначив агент СБУ.

За його словами, офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні, зокрема огляд рухів, течій, тенденцій.

Крім цього, проводилося багато соціологічних досліджень, зазначив агент СБУ, результати яких неодноразово підтасовували у вигідному Росії ключі.

Агент СБУ про затримання Кулініча

Таємний агент СБУ розповів про роботу екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча на Росію. Варто зазначити, що його у 2022 році особисто затримав керівник СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

– Кулініч був топовим агентом РФ. Після його арешту ФСБ звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від “кротів”, – поділився він.

За його словами, Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, яка ще триває. У СБУ це найефективніша робота в цьому напрямку за весь час, переконаний агент.

– Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. Випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби, – наголосив агент СБУ.

Його свідчення підтверджують двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ.

За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов’язані з задачами кримського главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, а також блокував розслідування резонансних справ проти зрадників.

– Кулініч руйнував роботу з середини. Тобто реально це було саботування, знищення наявного ефективного органу, – зазначили співробітники СБУ.

Також вони розповіли, що Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонську область в ніч повномасштабного вторгнення Росії.

– О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ, – наголосив співробітник Служби.

Ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час правління колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Наразі він є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.

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