Потрібен захист з боку США: Стармер про умову для введення військ Британії в Україну

Велика Британія не планує вводити свої війська на територію України без гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв’ю Bloomberg.

Яка умова введення військ Британії в Україну

За словами Стармера, повітряне прикриття з боку США – це ключова умова для введення британських військ в Україну.

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Журналісти запитали його про те, чи готовий Лондон відправити армію Британії до України у рамках післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

– Я завжди говорив, що захист з боку США є необхідним складником, – відповів Стармер.

Британський прем’єр стверджує, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

На його думку, немає підстав вважати, що США та Велика Британія не можуть діяти разом, як дві країни це робили історично протягом багатьох років.

Варто зазначити, що у квітні у Києві відбулася зустріч Коаліції рішучих – країн, які оголосили про подальшу допомогу Україні для захисту від повномасштабної російської агресії.

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