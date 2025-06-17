У Києві – локальне погіршення якості повітря після нічної атаки

Якість повітря у Києві погіршилася 17 червня у районах, де внаслідок масованої комбінованої атаки РФ спалахнули пожежі.

Про це повідомляють у Міндовкілля з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Стан повітря у Києві після атаки 17 червня

За його даними, загальний рівень забруднення повітря у Києві сьогодні зберігається в межах допустимих норм, проте зафіксовано локальне погіршення його якості в районах, де виникли осередки пожеж через масовану нічну атаку.

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Зокрема, на правому березі фіксується переважно низький рівень забруднення – індекс якості повітря (AQI) коливається від 23 до 33, а радіаційний фон стабільний і не перевищує норму.

На лівому березі – середній рівень забруднення повітря, особливо у Дарницькому районі, де AQI сягнув 80 пунктів.

Основна причина – зростання концентрацій твердих частинок ТЧ2.5 та ТЧ10 внаслідок пожеж після сьогоднішніх обстрілів.

Радіаційний фон у Києві загалом у межах норми.

У Міндовкілля радять до стабілізації ситуації не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря – увімкнути його на максимум.

Кияни можуть стежити за поточним станом якості повітря в режимі реального часу на карті якості повітря та в застосунку Київ Цифровий.

Джерело : КМДА

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