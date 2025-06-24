Довідка 079/о для табору: що це та як отримати
Літо, канікули — це ідеальний час для відпочинку у дитячому таборі. Але, щоб відправитися на зустріч пригодам, необхідно зібрати певні документи, зокрема отримати довідку 079/о.
У 2025 році вона залишається обов’язковою для зарахування дитини до табору.
Що таке довідка у дитячий табір 079/о, як її отримати та що для цього знадобиться — читайте на Фактах ICTV.
Що таке довідка 079/о для табору
Довідка для дитини в табір форма 079/о — офіційний медичний документ, який підтверджує, що дитина здорова й може перебувати у колективі під час оздоровлення.
Довідка для табору 079/о містить:
- повні дані про дитину (ПІБ, дата народження, адреса);
- інформацію про перенесені захворювання;
- дані про щеплення відповідно до віку;
- інформацію про хронічні захворювання (за наявності);
- висновок лікаря про можливість перебування в таборі;
- дату видачі та підпис педіатра/сімейного лікаря.
Бланк довідки для табору 079/о регулюється наказом МОЗ України № 682 від 16 серпня 2010 року.
Де взяти довідку 079/о для табору у 2025 році
Існує кілька способів отримання цього документа, зокрема:
- У поліклініці за місцем проживання — зверніться до педіатра або сімейного лікаря. Попередньо можуть бути призначені огляд і базові аналізи (загальний аналіз крові, сечі тощо).
- Шкільні медичні кабінети — можливе отримання довідки безпосередньо в школі за попереднім погодженням із медпрацівником.
Можна також звернутися до приватної клініки. Вартість довідки коливатиметься залежно від регіону.
Як оформити довідку у дитячий табір форма 079-о
Щоб оформити довідку у дитячий табір 079/о, необхідно:
- пройти медичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря;
- здати необхідні аналізи (залежно від віку дитини й вимог табору);
- отримати відмітки про щеплення у Карті профілактичних щеплень (форма № 063/о);
- зібрати додаткову інформацію (за потреби) — довідка від дерматолога, стоматолога або інших вузьких спеціалістів.
Після цього лікар видає довідку у дитячий табір форма 079-о з усіма необхідними підписами та печатками.
Зворотний бік форми № 079/о заповнює й підписує лікар оздоровчого дитячого табору.
Зверніть увагу! Довідка чинна протягом 3–5 днів з дати видачі, тому плануйте візит до лікаря безпосередньо перед поїздкою.