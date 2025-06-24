Довідка 079/о для табору: що це та як отримати

Літо, канікули — це ідеальний час для відпочинку у дитячому таборі. Але, щоб відправитися на зустріч пригодам, необхідно зібрати певні документи, зокрема отримати довідку 079/о.

У 2025 році вона залишається обов’язковою для зарахування дитини до табору.

Що таке довідка у дитячий табір 079/о, як її отримати та що для цього знадобиться — читайте на Фактах ICTV.

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Що таке довідка 079/о для табору

Довідка для дитини в табір форма 079/о — офіційний медичний документ, який підтверджує, що дитина здорова й може перебувати у колективі під час оздоровлення.

Довідка для табору 079/о містить:

повні дані про дитину (ПІБ, дата народження, адреса);

інформацію про перенесені захворювання;

дані про щеплення відповідно до віку;

інформацію про хронічні захворювання (за наявності);

висновок лікаря про можливість перебування в таборі;

дату видачі та підпис педіатра/сімейного лікаря.

Бланк довідки для табору 079/о регулюється наказом МОЗ України № 682 від 16 серпня 2010 року.

Де взяти довідку 079/о для табору у 2025 році

Існує кілька способів отримання цього документа, зокрема:

У поліклініці за місцем проживання — зверніться до педіатра або сімейного лікаря. Попередньо можуть бути призначені огляд і базові аналізи (загальний аналіз крові, сечі тощо).

Шкільні медичні кабінети — можливе отримання довідки безпосередньо в школі за попереднім погодженням із медпрацівником.

Можна також звернутися до приватної клініки. Вартість довідки коливатиметься залежно від регіону.

Як оформити довідку у дитячий табір форма 079-о

Щоб оформити довідку у дитячий табір 079/о, необхідно:

пройти медичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря;

здати необхідні аналізи (залежно від віку дитини й вимог табору);

отримати відмітки про щеплення у Карті профілактичних щеплень (форма № 063/о);

зібрати додаткову інформацію (за потреби) — довідка від дерматолога, стоматолога або інших вузьких спеціалістів.

Після цього лікар видає довідку у дитячий табір форма 079-о з усіма необхідними підписами та печатками.

Зворотний бік форми № 079/о заповнює й підписує лікар оздоровчого дитячого табору.

Зверніть увагу! Довідка чинна протягом 3–5 днів з дати видачі, тому плануйте візит до лікаря безпосередньо перед поїздкою.

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