Характеристики Gripen: що відомо про винищувач та його можливості

Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році.

Що про нього відомо, яка швидкість та характеристики Gripen – читайте в матеріалі.

Gripen: Швеція та запит від України

У лютому 2023 року Швеція отримала запит України щодо можливого надання ЗСУ винищувачів Saab JAS 39 Gripen. Про це писала Європейська правда з посиланням міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

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– Так. Нам, звісно, відомо (про запит України, – Ред.), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі й для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони, – сказав він.

Під час візиту до Стокгольму 19 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські льотчики почали ознайомчі навчання на шведських винищувачах Gripen.

– Говорили й про іншу сильну шведську машину — літаки Gripen – це гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українських пілотів вже почалися. Сьогодні ми обговорили майбутні кроки щодо можливого отримання шведських Gripen, – сказав президент після перемовин зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Канада розглядає зміну постачальника винищувачів: замість F-35 — шведські Saab Gripen

Канада може змінити свого постачальника нових бойових літаків для Військово-повітряних сил, відмовившись від американських F-35 компанії Lockheed Martin на користь шведських Saab Gripen. Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер в інтерв’ю телеканалу CBC.

За словами міністра, хоча ВПС Канади раніше визначили F-35 як необхідну платформу, уряд нині переглядає це рішення.

– Ми аналізуємо, чи дійсно нам потрібно, щоб усі придбані літаки були саме F-35, — сказав Блер.

У 2022 році Канада уклала контракт із Lockheed Martin на закупівлю 88 винищувачів F-35 загальною вартістю 13,5 мільярда доларів. З них 16 уже оплачені й мають прибути на озброєння на початку наступного року.

Втім, як зазначив міністр, уряд може обмежитися лише першою партією з 16 літаків, а решту закупити у європейських виробників — зокрема у Saab.

Характеристики Gripen: у чому особливість винищувача

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що Gripen не є дуже унікальним винищувачем. Коштує Gripen трішки дешевше, ніж F-15, але й менший від нього за розмірами.

Через це він витрачає менше пального, але й має менше бойове навантаження, яке він може на себе набирати. Це – непоганий літак, може брати вагу трохи більшу, ніж 5 т (бойове навантаження), а F-16 – майже 8 т. Це – суттєва різниця.

Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць.

Перебувають вони в небагатьох країнах світу на озброєнні: Швеції, Словаччині, Польщі, Малайзії. Але та кількість літаків, яка стоїть на озброєнні у цих країн, вона невеличка (обліковується одиницями, десь 13, десь – 15 шт).

У Gripen, за словами експерта, такі ж переваги, як і в інших (наприклад, F-16). Це активна фазована решітка, двигун, радіус.

Та загалом, всі літаки країн НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 і т.д), які стоять на озброєнні країн, які є членами Альянсу, кращі, ніж будь-які літаки РФ. Навіть – найсучасніші.

Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання.

Характеристики JAS 39E / F Gripen

екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини;

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1 500 км.

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