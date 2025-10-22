Сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання українським Повітряним силам багатоцільових винищувачів Gripen.

Про це Зеленський та Крістерссон заявили на спільній пресконференції.

Угода про постачання винищувачів Gripen Україні: що відомо

— Ми відкриваємо нову, надзвичайно важливу сторінку у відносинах України та Швеції. Сьогодні підписано перший документ, який прокладає шлях до надходження в Україну серйозного флоту бойових літаків Gripen. Це сучасні та надійні машини — сильні авіаційні платформи, здатні виконувати широкий спектр завдань, — зазначив президент.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що документ є угодою про наміри, а не безпосереднім контрактом на негайні поставки.

За його словами, мова йде орієнтовно про 100–150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз запускається в виробництво. Після їх закупить Україна.

Це покладе початок масштабній, десятирічній (10–15 років) програмі побудови потужних Повітряних сил України.

— Як ви тут вже знаєте, і як президент Зеленський знає краще за всіх, Швеція є одним з найбільших військових донорів України, – наголосив Крістерссон.

Що відомо про винищувачі Gripen

Gripen (JAS 39) — багатоцільовий винищувач шведської розробки від компанії Saab, спроєктований як ефективна й економічна авіаційна платформа.

Літак поєднує в собі функції винищувача, штурмовика та розвідника і відомий своєю невибагливістю до умов базування.

Характеристики літака Gripen:

екіпаж – 1 (версії JAS 39C/E) або 2 (JAS 39D/F) особи

максимальна злітна вага – близько 16,5 т

максимальна швидкість – до 2400 км/год

дальність польоту – до 3000 км

корисне навантаження – до 7,2 т

кількість точок підвіски – 10

радіус бойового застосування – приблизно 1500 км

