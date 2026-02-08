Україна посилює авіаційну складову Сил оборони та має домовленості про постачання сучасних бойових літаків – 150 шведських Gripen та 100 французьких Rafale для Повітряних сил.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з викладачами і студентами Київського авіаційного інституту.

Домовленості щодо постачання Україні Gripen та Rafale

Глава держави розповів, що перебуває у постійному контакті з командуванням Повітряних сил і військовим керівництвом.

Зараз дивляться

– Ми говоримо з Повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати, – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про конкретні домовленості щодо постачання нових бойових літаків. Йдеться про шведські Gripen та французькі Rafale, які мають значно посилити можливості української авіації.

– Є на сьогодні домовленості про постачання в Україну 150 військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі, які є. Безумовно, є і F-16. На озброєнні української авіації сьогодні є F-16 – не нові, а ті літаки, про які я сказав, це нові, – заявив президент.

Зеленський додав, що після завершення війни Україна планує відновлювати та розвивати цивільну авіацію.

– Також ми будемо піднімати цивільну авіацію, будемо її розвивати, але обов’язково закінчимо війну і будемо фокусуватись на цьому напрямку також, – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у грудні Володимир Зеленський обговорив із головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап’є можливість придбання Україною багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.