Є домовленості про постачання Україні 150 Gripen та 100 Rafale – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen і 100 Rafale для Повітряних сил.
- Президент анонсував відновлення та розвиток цивільної авіації після завершення війни.
Україна посилює авіаційну складову Сил оборони та має домовленості про постачання сучасних бойових літаків – 150 шведських Gripen та 100 французьких Rafale для Повітряних сил.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з викладачами і студентами Київського авіаційного інституту.
Домовленості щодо постачання Україні Gripen та Rafale
Глава держави розповів, що перебуває у постійному контакті з командуванням Повітряних сил і військовим керівництвом.
– Ми говоримо з Повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати, – зазначив Зеленський.
Президент також повідомив про конкретні домовленості щодо постачання нових бойових літаків. Йдеться про шведські Gripen та французькі Rafale, які мають значно посилити можливості української авіації.
– Є на сьогодні домовленості про постачання в Україну 150 військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі, які є. Безумовно, є і F-16. На озброєнні української авіації сьогодні є F-16 – не нові, а ті літаки, про які я сказав, це нові, – заявив президент.
Зеленський додав, що після завершення війни Україна планує відновлювати та розвивати цивільну авіацію.
– Також ми будемо піднімати цивільну авіацію, будемо її розвивати, але обов’язково закінчимо війну і будемо фокусуватись на цьому напрямку також, – підсумував глава держави.
Нагадаємо, у грудні Володимир Зеленський обговорив із головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап’є можливість придбання Україною багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.