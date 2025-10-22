Шведські винищувачі Gripen розглядаються як один з оптимальних варіантів для України, оскільки в окремих аспектах перевершують американські літаки F-35.

Про це заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Чому Gripen стали пріоритетом для України

Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ, Україна вже тривалий час виявляє інтерес до цих літаків.

– Gripen розглядався у нас у візії до 2035 року. Ще навіть у 2000-х роках військове керівництво розуміло. Це дуже непростий процес, але ми його скоротили, – пояснив Ігнат.

За його словами, українські пілоти вже опанували багатоцільові винищувачі Gripen. Ігнат сказав, що воїни ЗСУ спеціально їздили у Швецію та проводили там ознайомчі польоти на цьому літаку.

Водночас речник Повітряних сил звернув увагу, що цей винищувач є однією з найдешевших моделей.

– Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця, – наголосив Ігнат.

Згідно з поясненням речника Повітряних сил ЗСУ, в тактичному вимірі Gripen зручний тим, що може базуватися на польових аеродромах в Україні.

За його словами, ці літаки здатні злітати й сідати не тільки зі смуг з асфальтованим покриттям, а й із ґрунтових доріг.

– Ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі бомбити недруга.

Цей літак має великі колеса та високе шасі, тому він міг би забезпечити наявність різної авіації – як для протиповітряного бою, як і ударів по ворожих цілях на землі, сказав Ігнат.

У вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський анонсував продаж Швецією 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E для України.

