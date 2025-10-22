Ігнат: Gripen – оптимальний вибір для України, частково кращий за F‑35
Шведські винищувачі Gripen розглядаються як один з оптимальних варіантів для України, оскільки в окремих аспектах перевершують американські літаки F-35.
Про це заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
Чому Gripen стали пріоритетом для України
Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ, Україна вже тривалий час виявляє інтерес до цих літаків.
– Gripen розглядався у нас у візії до 2035 року. Ще навіть у 2000-х роках військове керівництво розуміло. Це дуже непростий процес, але ми його скоротили, – пояснив Ігнат.
За його словами, українські пілоти вже опанували багатоцільові винищувачі Gripen. Ігнат сказав, що воїни ЗСУ спеціально їздили у Швецію та проводили там ознайомчі польоти на цьому літаку.
Водночас речник Повітряних сил звернув увагу, що цей винищувач є однією з найдешевших моделей.
– Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця, – наголосив Ігнат.
Згідно з поясненням речника Повітряних сил ЗСУ, в тактичному вимірі Gripen зручний тим, що може базуватися на польових аеродромах в Україні.
За його словами, ці літаки здатні злітати й сідати не тільки зі смуг з асфальтованим покриттям, а й із ґрунтових доріг.
– Ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі бомбити недруга.
Цей літак має великі колеса та високе шасі, тому він міг би забезпечити наявність різної авіації – як для протиповітряного бою, як і ударів по ворожих цілях на землі, сказав Ігнат.
У вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський анонсував продаж Швецією 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E для України.