КНДР може розгорнути свої війська на території України – ISW

Північна Корея може розгорнути свої війська на території України вже в липні або серпні 2025 року, припускає Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS).

Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нові війська КНДР в Україні

Північна Корея продовжує постачати зброю Росії, зокрема балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

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За оцінками NIS, Росія може готуватися до нового масштабного наступу на Україну в липні або серпні 2025 року. Наразі аналітики ISW спостерігають посилення російських підрозділів північнокорейськими військами в Курській області.

Присутність Сил оборони України на території Курської області є обмеженою, тому цілком ймовірно, що солдати з Північної Кореї братимуть участь у боях вже в Україні.

На думку аналітиків ISW, присутність північнокорейських військ на території України стане значним поворотом в ситуації на полі бою, адже така підмога дозволить росіянам проводити наступальні операції на декількох напрямках, що традиційно було складним завданням для загарбників.

За даними ISW, раніше росіяни проводили імпульсні й доволі обмежені наступальні операції на різних ділянках фронту, але останні повідомлення вказують на те, що окупаційні сили РФ, здається, одночасно просуваються вперед на щонайменше трьох напрямках: Борова — Лиман, Костянтинівка та Новопавлівка.

В ISW наголошують, що наразі важко прогнозувати, як вплине на фронт захід північнокорейських військ на територію України, адже поки немає інформації про чисельність і склад контингенту з КНДР.

Також не зрозуміло, чи будуть нові північнокорейські війська ефективними в операціях разом з російськими військами в Україні.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, зазначило, що війська КНДР на Курському напрямку втратили понад 6 тис. солдатів. Повідомлялося, що Північна Корея відправила на цей напрямок 11 тис. військових.

Джерело : ISW

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