Що таке середня спеціальна освіта та до яких категорій вона прирівнюється

Закон України Про фахову передвищу освіту визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти.

Що таке середня спеціальна освіта в Україні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Середня спеціальна освіта: що це та хто може отримати

Середня спеціальна освіта — форма здобуття професійних знань і навичок, яка надає можливість отримати одразу знання та професійну кваліфікацію й раніше розпочати працювати за фахом, без обов’язкового отримання вищої освіти.

Зараз дивляться

Тобто, отримати середню спеціальну освіту учні можуть паралельно з повною загальною середньою освітою, адже вступити до коледжів, технікумів або училищ можна вже після 9 класу. Це, так званий, перехідний етап між шкільним навчанням та університетом.

Здобути її можна у фахових коледжах або закладах фахової передвищої освіти після базової середньої (9 класів) або профільної середньої освіти (11 класів).

Варто зазначити, що сьогодні в Україні замість цього поняття використовується інший термін, згідно з реформованою системою освіти.

Фахова передвища освіта — сучасний аналог поняттю середньої спеціальної освіти.

Після завершення навчання видається диплом молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра. Зокрема навчання триває від 2 до 4 років, залежно від попередньої освіти (9 чи 11 класів).

Середня спеціальна освіта прирівнюється до базової професійної підготовки.

Подивитися заклади освіти, які надають спеціальну освіту за популярними спеціалізаціями можна за посиланням.

Як виглядає сучасна середня спеціальна освіта та як поділяється за категоріями

У 2017 році був ухвалений закон України Про освіту № 2145-VIII, яким було гармонізовано освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні із Національною рамкою кваліфікацій.

Відповідно до статті 10 освітніми рівнями є:

Дошкільна освіта (прирівнюється до нульового рівня кваліфікаційної рамки).

Початковий рівень загальної освіти відповідає першому рівню.

Базова середня освіта (прирівнюється до другого рівня).

Профільна середня освіта (прирівнюється до третього рівня кваліфікації).

Початковий щабель професійної освіти дорівнює другому рівню.

Базовий рівень професійно-технічної освіти відповідає третьому рівню.

Вищий ступінь профтехосвіти прирівнюється до четвертого рівня.

Фахова передвища освіта — п’ятий рівень кваліфікаційної системи.

Короткий цикл вищої освіти, або початковий рівень, належить до шостого рівня.

Ступінь бакалавра — сьомий рівень.

Магістерський рівень — це восьмий щабель освітньої кваліфікаційної структури.

Освітньо-науковий або освітньо-творчий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому рівню.

Найвищий, науковий ступінь вищої освіти, прирівнюється до десятого рівня кваліфікацій.

Якою була освіта в Україні раніше

У 1991 році був ухвалений закон України № 1060-XII Про освіту, згідно зі статтею 29, система освіти в Україні охоплювала такі рівні підготовки:

дошкільна освіта (для дітей до 6–7 років);

початкова освіта (1–4 класи);

базова середня освіта (5–9 класи);

повна середня освіта (10–11 класи);

професійно-технічна освіта (підготовка кваліфікованих робітників);

вища освіта (навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти).

Що стосувалося освітньо-кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів, то в Україні вони включають:

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст (освітньо-кваліфікаційний рівень, який наразі поступово виводиться з обігу);

молодший бакалавр;

бакалавр (перший рівень вищої освіти);

магістр (другий рівень вищої освіти);

доктор філософії (PhD — науковий ступінь третього рівня);

доктор наук (найвищий науковий ступінь).

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