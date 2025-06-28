ГУР влаштувало акцію з листівками для окупантів на Донеччині до Дня Конституції

Українська розвідка 28 червня провела інформаційно-психологічну акцію до Дня Конституції на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили у ГУР МО України.

ГУР нагадало окупантам про Конституцію: листівки та дрони над Донбасом

Над територіями пролітали важкі дрони, звук яких мав психологічний ефект, а також скинули листівки з інформаційним змістом.

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На листівках окупантам і їхнім пособникам нагадали про суверенітет України, а також про статті Конституції, що визначають життя, здоров’я, честь і гідність людини найвищими соціальними цінностями.

Розвідники зазначили, що ті, хто зрозуміє сенс і захоче зберегти життя, можуть здатися в полон ЗСУ. Для тих, хто цього не зробить, розвідка пообіцяла наступного разу вантаж інших калібрів.

Нагадаємо, командування армії РФ вдається до масового розконсервування застарілої бронетехніки через масштабні безповоротні втрати озброєння та техніки у війні проти України.

За даними української розвідки, після виснаження резервів військової техніки 1970-х років випуску РФ почала активно повертати до експлуатації ще давніші зразки, – зокрема, танки типу Т-62, узяті на озброєння ще на початку 1960-х.

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