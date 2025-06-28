ГУР устроило акцию с открытками для оккупантов в Донецкой области ко Дню Конституции

Украинская разведка 28 июня провела информационно-психологическую акцию ко Дню Конституции на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

ГУР напомнило оккупантам о Конституции: листовки и дроны над Донбассом

Над территориями пролетали тяжелые дроны, звук которых имел психологический эффект, а также сбросили листовки с информационным содержанием.

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На открытках оккупантам и их пособиям напомнили о суверенитете Украины, а также о статьях Конституции, определяющих жизнь, здоровье, честь и достоинство человека высшими социальными ценностями.

Разведчики отметили, что те, кто поймет смысл и захочет сохранить жизнь, могут сдаться в плен ВСУ. Для тех, кто этого не сделает, разведка в следующий раз пообещала груз других калибров.

Напомним, командование армии РФ прибегает к массовому расконсервированию устаревшей бронетехники из-за масштабных безвозвратных потерь вооружения и техники в войне против Украины.

По данным украинской разведки, после истощения резервов военной техники 1970-х годов выпуска РФ начала активно возвращать в эксплуатацию еще более древние образцы – в частности, танки типа Т-62, принятые на вооружение еще в начале 1960-х.

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