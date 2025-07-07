Блискавичний наліт з тилу: бійці ССО ліквідували ворожу позицію біля кордону

Група воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшла у тил противника та провела блискавичний наліт на ворожу позицію. Все це відбувалося біля кордону з Росією.

Про це повідомляють у Силах спеціальних операцій (ССО).

Блискавичний наліт ССО в тилу ворога

Як повідомили військові, дощ та скупчення противника абсолютно не стало перешкодою для воїнів ССО. Бійці Сил спеціальних операцій працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдають ворогу нищівних ударів.

Зараз дивляться

– Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з Росією, – йдеться у повідомленні ССО ЗСУ.

На опублікованому відео видно, як українські військові в лісистій місцевості ліквідовують двох російських загарбників.

Завдяки ретельній підготовці та професіоналізму воїнам ССО вдалося знищити живу силу противника, зауважили у командуванні ССО.

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби наші воїни на фронті ліквідували 1 100 російських окупантів. Таким чином загальна кількість втрат ворога від початку повномасштабної війни сягнула 1 027 540 вбитими та пораненими.

Нагадаємо, що в інформаційному просторі ширилася інформація про начебто перехід російськими окупантами адмінмежі з Дніпропетровської областю і що начебто вже на Дніпропетровщині йдуть бої. За словами речника ОСУВ Хортиця Віктора Трегубова, активні бойові дії тривають на Донеччині, неподалік від межі з Дніпропетровщиною.

Під час спроби ворога зайти на територію Дніпропетровської области Сили оборони знищили ворожу ДРГ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ССО

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.