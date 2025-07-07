Блискавичний наліт з тилу: бійці ССО ліквідували ворожу позицію біля кордону
Група воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшла у тил противника та провела блискавичний наліт на ворожу позицію. Все це відбувалося біля кордону з Росією.
Про це повідомляють у Силах спеціальних операцій (ССО).
Блискавичний наліт ССО в тилу ворога
Як повідомили військові, дощ та скупчення противника абсолютно не стало перешкодою для воїнів ССО. Бійці Сил спеціальних операцій працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдають ворогу нищівних ударів.
– Цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з Росією, – йдеться у повідомленні ССО ЗСУ.
На опублікованому відео видно, як українські військові в лісистій місцевості ліквідовують двох російських загарбників.
Завдяки ретельній підготовці та професіоналізму воїнам ССО вдалося знищити живу силу противника, зауважили у командуванні ССО.
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби наші воїни на фронті ліквідували 1 100 російських окупантів. Таким чином загальна кількість втрат ворога від початку повномасштабної війни сягнула 1 027 540 вбитими та пораненими.
Нагадаємо, що в інформаційному просторі ширилася інформація про начебто перехід російськими окупантами адмінмежі з Дніпропетровської областю і що начебто вже на Дніпропетровщині йдуть бої. За словами речника ОСУВ Хортиця Віктора Трегубова, активні бойові дії тривають на Донеччині, неподалік від межі з Дніпропетровщиною.
Під час спроби ворога зайти на територію Дніпропетровської области Сили оборони знищили ворожу ДРГ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: ССО