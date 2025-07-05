Росіяни не прорвалися до Дніпропетровщини, бої точаться поруч – речник Трегубов
У Дніпропетровській області бойових дій із російськими військами наразі не ведеться.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.
Росіяни не прорвалися до Дніпропетровщини, бої точаться поруч
– У Дніпропетровській області бої з ворогом не відбуваються. Натомість активні бойові дії тривають у Донецькій області, неподалік від межі з Дніпропетровщиною, – зазначив Трегубов.
Він наголосив, що в інформаційному просторі шириться багато запитань і маніпуляцій на цю тему, а Росія намагається перебільшити ситуацію.
За словами речника, основні спроби прориву росіян відбуваються на Покровському напрямку, а також вони чинять тиск у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області.
Трегубов також поінформував, що триває активний наступ російських військ на Лиманському напрямку, ворог посилив тиск на Купʼянському напрямку та у районі Вовчанська на Харківщині.
Продовжуються атаки на Краматорському та Сіверському напрямках, бої точаться у Торецьку.
– Новими є два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямках – саме вони зараз формують основу російської літньої наступальної кампанії в нашій зоні відповідальності, – підсумував речник.