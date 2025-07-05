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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Росіяни не прорвалися до Дніпропетровщини, бої точаться поруч – речник Трегубов

ЗСУ знищили прапор РФ на кордоні з Чернігівщиною
Фото: Генштаб ЗСУ

У Дніпропетровській області бойових дій із російськими військами наразі не ведеться.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Росіяни не прорвалися до Дніпропетровщини, бої точаться поруч

– У Дніпропетровській області бої з ворогом не відбуваються. Натомість активні бойові дії тривають у Донецькій області, неподалік від межі з Дніпропетровщиною, – зазначив Трегубов.

Він наголосив, що в інформаційному просторі шириться багато запитань і маніпуляцій на цю тему, а Росія намагається перебільшити ситуацію.

Зараз дивляться

За словами речника, основні спроби прориву росіян відбуваються на Покровському напрямку, а також вони чинять тиск у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Трегубов також поінформував, що триває активний наступ російських військ на Лиманському напрямку, ворог посилив тиск на Купʼянському напрямку та у районі Вовчанська на Харківщині.

Продовжуються атаки на Краматорському та Сіверському напрямках, бої точаться у Торецьку.

– Новими є два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямках – саме вони зараз формують основу російської літньої наступальної кампанії в нашій зоні відповідальності, – підсумував речник.

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