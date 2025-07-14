Працюємо разом, щоб зупинити вбивства та встановити справедливий мир: Зеленський поговорив з Трампом
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Розмова Зеленського і Трампа: про що говорили
Як заявив Володимир Зеленський, розмова з Трампом була дуже хорошою.
– Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства, встановити тривалий і справедливий мир, – заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що Трамп розповів про свою зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
На його думку, важливо, що у них такі добрі відносини, а країни Організації Північноатлантичного договору намагаються збільшувати видатки на оборону.
Як розповів Зеленський, він обговорив з президентом США необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України.
Він пояснив, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру.
– Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, президенте! Дякую, Америко, – наголосив Зеленський.
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