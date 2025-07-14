Працюємо разом, щоб зупинити вбивства та встановити справедливий мир: Зеленський поговорив з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Розмова Зеленського і Трампа: про що говорили

Як заявив Володимир Зеленський, розмова з Трампом була дуже хорошою.

– Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства, встановити тривалий і справедливий мир, – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Трамп розповів про свою зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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На його думку, важливо, що у них такі добрі відносини, а країни Організації Північноатлантичного договору намагаються збільшувати видатки на оборону.

Як розповів Зеленський, він обговорив з президентом США необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України.

Він пояснив, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру.

– Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, президенте! Дякую, Америко, – наголосив Зеленський.

Доповнюється…

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