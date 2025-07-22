НАБУ і САП будуть працювати: Зеленський прокоментував підписання закону

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував підписання закону №12414, запевнивши, що антикорупційні органи продовжать працювати.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський про підписання закону №12414

Глава держави повідомив, що провів розмову із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генпрокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки Василем Малюком.

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– Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, – наголосив Зеленський.

За його словами, генпрокурор Кравченко налаштований на забезпечення невідворотності покарання в Україні. А тому “справи, які лежали, мають розслідуватися”.

Зеленський згадав про посадовців, які втекли з України і роками “спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків”. Президент при цьому не озвучував конкретних прізвищ.

– Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди “висять” роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна, – додав глава держави.

Закон №12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП

У вівторок, 22 липня, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон №12414, яким обмежуються повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Документ передбачає підпорядкування діяльності НАБУ та САП генпрокурору, який отримає доступ до всіх справ.

Генеральний прокурор зможе давати обов’язкові вказівки детективам НАБУ, змінювати підслідність справ, закривати розслідування на вимогу сторони захисту, підписувати підозри топпосадовцям.

Документ №12414 підписав президент Володимир Зеленський. Закон уже опубліковано у парламентській газеті Голос України, 23 липня він набрав чинності.

Увечері 22 липня у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі пройшли акції проти підписання закону №12414, люди закликали ветувати документ.

Джерело : Офіс президента

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