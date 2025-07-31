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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV
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Не тільки повертає САП і НАБУ повноваження: що змінює законопроєкт № 13533

НАБУ папка
Фото: УНІАН

Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних, депутат від Слуги народу Олексій Жмеренецький пояснив, що саме зміниться в роботі САП та НАБУ після впровадження законопроєкту № 13533.

Що змінює ухвалений законопроєкт № 13533: роз’яснення

Жмеренецький розповів, що передусім закон № 13533 допоможе САП і НАБУ повернути обмежені попереднім законопроєктом повноваження, крім того з’явилися норми для посилення міжнародної діяльності. 

Серед них – повернення активів, отриманих корупційним шляхом, посилення Агентства з розшуку та повернення активів, а також посилення норм повернення корупціонерів, які втекли за кордон

Зараз дивляться

Також буде врегульовано питання відпусток усіх працівників правоохоронних органів, щоб відпустки НАБУ і САП відповідали іншим в частині обмеження. 

– Раніше всі правоохоронні органи мали заборону, а в НАБУ і САП була свобода (виїжджати за кордон – Ред.). Це питання не було врегульовано. Також запроваджуються запобіжники, про які говорив президент, зокрема регулярні перевірки силами внутрішньої безпеки НАБУ своїх співробітників стосовно можливої співпраці з країною-агресором, – сказав експерт. 

Він додав, що закон також врегульовує планові перевірки, які зараз проводить СБУ щодо співробітників усіх правоохоронних органів, а не лише НАБУ і САП, на предмет співпраці з Росією.

 

За словами Жмеренецького, особливо важливим тут є процес повернення корупціонерів, які втекли за кордон. 

На його думку це “дуже комплексне завдання”, тож воно потребує співпраці з міжнародними партнерами. 

Над змінами до законодавства працюють Мін’юст, Кабмін і Офіс генпрокурора, яким доручили протягом трьох місяців розробити “новації” в рамках ухваленого закону. 

Новою тут є передусім перевірка співробітниками СБУ працівників всіх правоохоронних органів. 

Таким чином були виявлені люди, яких підозрюють у співпраці з країною-агресором. Ця перевірка, за його словами, існувала і раніше, однак її змогли пришвидшити.

Друга перевірка стосується внутрішньої безпеки НАБУ – це два департаменти, які займаються цим питанням. 

– Ця перевірка посилює їхні внутрішні повноваження щодо перевірки власних працівників, які мають проходити поліграф кожні два роки. За результатами цієї перевірки органи внутрішньої безпеки НАБУ і САП будуть ухвалювати рішення щодо цих співробітників, – роз’яснив експерт. 

За його оцінкою, такі перевірки стануть  “більш ритмічними”, і більше не проводитимуться в плановому режимі. Їх мають проводити щонайменше раз на два роки.

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