Чеська ініціатива: Україна отримала 1,5 млн артилерійських снарядів у 2024 році

Президент Чехії Петр Павел заявив, що забезпечення України артилерійськими боєприпасами суттєво покращилося за останні два роки.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки так званій Чеській ініціативі.

Забезпечення України боєприпасами покращилося

– Ініціатива із самого початку була спрямована на забезпечення достатнього потоку боєприпасів, яких так потребували українські захисники. Два роки тому вони були в настільки невигідному становищі, що співвідношення їхніх обстрілів було один до десяти порівняно з російськими. Зараз це приблизно один до двох. Це означає, що за стабільного потоку боєприпасів українські планувальники тепер можуть дозволити собі розкіш планування, тому що вони знають, що отримають у найближчі місяці, – сказав Павел в інтерв’ю BBC.

За словами чеського президента, упродовж 2024 року вдалося доправити Україні близько 1,5 млн артилерійських снарядів великого калібру, у 2025 році планується поставити 1,8 млн. Із них приблизно 800 тис. – калібру 155 мм.

Зараз дивляться

– Це забезпечує Україні впевненість у отриманні в середньому 80 тис. набоїв щомісяця, що є значною кількістю для успішної оборони, – зазначив Павел.

Щодо прозорості процесу постачань, президент наголосив, що Чехія співпрацює з низкою союзників по НАТО та з іншими країнами, які мають змогу залучати власних аудиторів до роботи в чеському Міністерстві оборони.

– Звичайно, в такому складному процесі завжди будуть певні проблеми з поставками, термінами, вартістю, але я б рішуче відкинув будь-яку відсутність прозорості чи навіть зловживання, оскільки є достатньо нагляду, щоб мати повний контроль, – наголосив він.

Незмінність підтримки України з боку Чехії

У відповідь на запитання, чи може він гарантувати незмінність військової допомоги Україні з боку Чехії після майбутніх виборів, Павел визнав, що не має такої впевненості.

– У нас будуть парламентські вибори, які, ймовірно, призведуть до зміни уряду. І я не знаю, якими будуть пріоритети нового уряду, але всі мої зусилля зараз зосереджені на підтримці спільного підходу до безпеки та оборони, включно з нашим підходом до України, бо я вважаю, що наша підтримка України є життєво важливим компонентом нашої власної безпеки, – наголосив президент Чехії.

Нагадаємо, Чехія ініціювала масштабну закупівлю боєприпасів для України на світовому ринку з короткими строками постачання.

До реалізації ініціативи долучилися низка держав, серед яких – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Латвія, Литва, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Франція та Польща.

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