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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Спалахнула пожежа: ЗСУ уразили паливно-заправний комплекс аеропорту Сочі

Дрони
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали успішного удару по паливно-заправному комплексу аеропорту Сочі в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по базі ПММ аеропорту Сочі: що відомо

3 серпня оператори безпілотних систем ЗСУ у тісній співпраці з іншими підрозділами Сил оборони України провели успішну операцію, підірвавши паливно-заправний комплекс на території аеропорту Сочі.

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Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, на летовищі базувалася армійська авіація російських окупаційних військ.

Це вже не перший удар по інфраструктурі ворога, яка забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів для військових потреб РФ.

Українські захисники системно й цілеспрямовано нищать логістичні ланки окупантів, позбавляючи їх ресурсів для продовження агресії.

— Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію Російської Федерації проти України, — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258- му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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