В Україні викрили схему на закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

В Україні викрито масштабну злочинну схему під час закупівлі балістичних окулярів, до якої причетні посадові особи Міністерство оборони та директор підприємства.

Схема на закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, разом з СБУ викрито масштабні зловживання та повідомлено про підозру особам, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн.

За інформацією ДБР, у вересні 2024 року державне підприємство Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тис. балістичних окулярів.

Однак поставлені окуляри не відповідали заявленим характеристикам і не забезпечували належного захисту від уламків.

Це вдалося підтвердити внаслідок роботи Науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України.

Працівники ДБР провели низку обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних осіб, вилучили документи й електронні носії з даними про закупівлі.

Затримано директора підприємства-постачальника. Йому повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Водночас повідомлено про підозру колишньому посадовцю Центрального управління якості Міноборони, який мав контролювати якість товару, але проявив службову недбалість (ч. 4 ст. 425 КК України). Наразі триває досудове слідство.

