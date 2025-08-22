Верховная Рада приняла в целом законопроект №11533, который предусматривает ограничение доступа в реестрах к сведениям об оборонных предприятиях, местонахождении недвижимости и информации о связанных объектах интеллектуальной собственности.

Законопроект 11533: ограничение доступа к информации об оборонных предприятиях

На заседании парламента 231 голосом народных депутатов был поддержан законопроект №11533 О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, хранителем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров.

Согласно документу, оборонные предприятия могут не указывать при регистрации деятельность, касающуюся обороны государства, и свое реальное местонахождение.

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На время военного положения и в течение года после его завершения оборонным предприятиям разрешено не раскрывать точные адреса объектов недвижимости и кадастровые номера земельных участков, принадлежащих им.

В этот период в Государственном земельном кадастре не отображаются сведения о владельцах земельных участков, а выписка с такой информацией может быть предоставлена только по заявлению владельца (пользователя) участка или нотариуса.

Законопроект предусматривает, что на время военного положения и в течение трех лет после его завершения может ограничиваться доступ физических и юридических лиц к государственным реестрам прав интеллектуальной собственности, связанных с обороной и нацбезопасностью.

В течение двух месяцев после вступления закона в силу Минюст должен обеспечить обнародование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований в формате открытых данных.

Источник : Верховная Рада

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