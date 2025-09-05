Учені США розробили інноваційний метод лікування травм спинного мозку за допомогою 3D-друку, стовбурових клітин та вирощених в лабораторії тканин.

Результати дослідження опубліковані в журналі Advanced Healthcare Materials.

Відновлення після травм спинного мозку: що відомо про новий метод

Дослідники університету Міннесоти розробили спеціальний каркас, який допомагає нервовим клітинам формувати правильні зв’язки.

— Надрукований на 3D-принтері каркас з органоїдами (тобто штучно створеними структурами, які імітують функції та характеристики справжніх органів) є фактично ретрансляційною системою, яка дає змогу обходити пошкоджену ділянку спинного мозку, — пояснив автор дослідження Гебум Хан.

Експерименти на щурах із повністю розірваним спинним мозком показали, що пересаджені каркаси відновлювали нервові волокна від мозку до хвоста, формуючи нові ланцюги.

Згодом клітини інтегрувалися до тканин тварин, внаслідок чого суттєво покращувались рухові функції.

Як зазначила професор Парр, розробка команди з Міннесоти має величезний потенціал, адже може стати першим кроком до ефективного лікування та реабілітації пацієнтів із травмами спинного мозку.

Джерело: SciTechDaily

