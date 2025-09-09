Міністр оборони Денис Шмигаль закликав партнерів терміново передати Україні 10 комплексів Patriot та ракети для систем протиповітряної оборони.

За його словами, Росія продовжує ескалацію та планує подальші удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі нашої держави. Про це міністр заявив на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

Шмигаль закликав передати Україні Patriot

– Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі, – сказав міністр.

Шмигаль наголосив на важливості здійснення далекобійних ударів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.

– Поки ми обговорюємо мирні переговори, умови, гарантії безпеки, Кремль відхиляє будь-які пропозиції щодо припинення вогню та продовжує ескалацію, – сказав глава українського оборонного відомства.

Міністр додав, що РФ продовжує вбивати мирних жителів та тероризувати населення, тож відповідь України “має бути заснована на силі”.

Шмигаль про фінансування зброї

Денис Шмигаль закликав партнерів продовжити ініціативи з підтримки України для посилення військових та захисту цивільних від російських атак.

– Для України критично важливо активно впроваджувати наступні ініціативи. По-перше, нам потрібен чіткий графік регулярного фінансування та поставок пакетів озброєння, – сказав він.

За словами міністра, Україна потребує $6 млрд на фінансування виробництва безпілотників, перехоплювачів для захисту цивільного населення та інфраструктури, а також FPV-дронів для утримання лінії фронту.

Шмигаль закликав колег передбачити $60 млрд у бюджеті на 2026 рік “для захисту Європи та України”.

– Україна продовжуватиме виплачувати 100% бюджету на різні потреби, але нам потрібна підтримка та участь партнерів, – заявив міністр.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 вересня, стартувало 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у гібридному форматі.

У Лондоні у засіданні Рамштайн беруть участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль

