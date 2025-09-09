На засідання Контактної групи з питань оборони України Рамштайн в Лондон прибула команда Міністерства оборони, повідомив Денис Шмигаль.

Засідання Рамштайну: в Лондон прибула команда Міноборони

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, команда відомства вже прибула до Лондона, щоби взяти участь у Рамштайні.

За його словами, ключове завдання — забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.

– Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками, – зауважив він.

Шмигаль висловив очікування в посиленні підтримки й започаткуванні нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи.

Нагадаємо, що 9 вересня засідання Рамштайну пройде онлайн, очікується, що особисто будуть присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль.

Початок запланований на 17:15 за київським часом.

