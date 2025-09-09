Стартувало 30 засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) у гібридному форматі у вівторок, 9 вересня.

Рамштайн-30 розпочалося 9 вересня

У Лондоні у засіданні Рамштайн беруть участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як заявив Шмигаль, він з українською командою прибув в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України Рамштайн.

За його словами, запланована низка перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

Шмигаль зазначив, що вони разом із міністрами оборони Великої Британії та Німеччини скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн.

Глава Міноборони України подякував Великій Британії та Німеччині за співорганізацію заходу, США за започаткування формату та усім партнерам, які доєдналися.

На думку Шмигаля, ця підтримка має дуже важливе значення для України, нашої стійкості та можливості стримувати російського агресора.

