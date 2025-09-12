У більшості європейських та західних країн одностатеві пари мають рівні з традиційними подружжями права та юридичне визнання своїх стосунків. В Україні такі відносини відрізняються і мають низку особливостей.

Чи дозволили одностатеві шлюби в Україні, читайте далі.

Одностатеві шлюби в Україні: чи дозволені

В Україні вперше суд офіційно визнав проживання двох чоловіків як сім’ю. Мова про справу Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Рішення Деснянського районного суду Києва, ухвалене 11 липня, спершу намагалися оскаржити в апеляційному суді.

Проте 10 вересня Київський апеляційний суд відхилив скаргу та залишив рішення Деснянського суду в силі, офіційно підтвердивши факт спільного проживання двох чоловіків як однієї сім’ї та наявність між ними шлюбних відносин.

Правозахисники вже називають це історичною подією, адже вперше в українській судовій практиці одностатеву пару офіційно визнали сім’єю.

У 2022 році подавали петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні і вона набрала понад 28 тис. голосів із необхідних 25 тис. У відповідь президент України Володимир Зеленський зазначив, що усі люди за своєю природою є вільними та рівними у гідності та правах. Конституція України (стаття 21) закріплює, що права і свободи кожної людини є непорушними.

Сімейним кодексом України визначено, що сім’я є основним і первинним осередком суспільства. Сім’я формується з осіб, які спільно проживають, ведуть спільне господарство та мають взаємні права й обов’язки. Згідно з Конституцією України, шлюб укладається на основі вільної згоди чоловіка та жінки (стаття 51).

– В умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України), – зазначив президент.

Паралельно уряд опрацьовував можливі шляхи легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, в межах забезпечення та захисту прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції, Кабінет міністрів України здійснює заходи для гарантування прав і свобод людини та громадянина.

Беручи до уваги ці положення, Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням розглянути питання, підняте в електронній петиції, та надати інформацію про результати його розгляду.

Одностатеві шлюби в Україні у 2025: правові особливості

На сайті Національної асоціації адвокатів України зазначено, що наразі не дозволили одностатеві шлюби в Україні і вони не мають юридичного визнання, хоча обговорюється можливість запровадження законодавства про цивільні партнерства.

Ідеться про законопроєкт Про інститут реєстрованих партнерств (реєстр. № 9103), який передбачає запровадження в Україні правового механізму цивільного партнерства. Ідея полягає в тому, щоб надати парам, які не перебувають у традиційному шлюбі, можливість легально оформлювати спільне життя та користуватися певними правами і обов’язками, схожими на права подружжя.

Через відсутність спеціальних норм їхні права залишаються неврегульованими і вони юридично незахищені. Наразі законопроєкт перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Проблема відсутності реєстрації одностатевих шлюбів:

Одностатеві партнери не можуть володіти майном на тих же умовах, що й традиційні подружжя. Якщо пара купує спільне майно, їм доводиться оформлювати права власності як співвласники або через цивільні договори.

Можливе користування майном регулюється лише через купівлю-продаж чи інші юридичні механізми, без спеціальних прав на спільне проживання та користування. Також вони не мають автоматичного права спадкувати майно після смерті партнера, і це можливо лише за заповітом, що обмежує їхні можливості порівняно з гетеросексуальними парами.

Щодо немайнових прав, українське законодавство не надає одностатевим партнерам права приймати медичні або юридичні рішення від імені один одного. Внаслідок цього у критичних ситуаціях доступ до інформації та прийняття рішень ускладнюється.

Партнери не мають права спільно вирішувати питання щодо дітей, опіки або встановлення батьківства, і немає законодавчо закріпленого права на спільне проживання.

У більшості розвинених країн Заходу, таких як ЄС, США, Канада, Австралія, одностатеві пари мають широкий спектр майнових та немайнових прав через інститути одностатевого шлюбу або цивільного партнерства.

Там вони можуть спільно володіти майном, мати доступ до спадщини та розподілу активів у разі розлучення, а їхні права прирівнюються до прав гетеросексуальних подружжів, забезпечуючись на рівні державного законодавства.

