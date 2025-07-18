Любов під звуки тривог: кількість зареєстрованих шлюбів та розлучень у 2025 році

Попри війну, нестабільність та тривоги, українці продовжують не лише боротися за майбутнє, а й будувати сім’ї.

Дані Міністерства юстиції за перше півріччя 2025 року свідчать, що українці продовжують активно одружуватись.

І хоч в окремих регіонах війна внесла свої корективи, інститут сім’ї залишається міцною опорою для багатьох. Про кількість зареєстрованих шлюбів та розлучень в Україні у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

На основі звіту Мін’юсту за I півріччя 2025 року ми з’ясували, в яких областях України реєструють найбільше шлюбів і розлучень. Також визначили регіони, де сімейні союзи виявляються найміцнішими, а де найчастіше розпадаються.

Cкільки шлюбів зареєстрували в Україні у I півріччі 2025 року

В Україні у 2025 році було зареєстровано 68 595 шлюбів. У середньому на кожні 5,4 укладених шлюби припадає одне розлучення. Але за регіонами ситуація дуже різниться, адже десь шлюби значно міцніші, а десь кількість розлучень порівняно велика.

Рекордну кількість шлюбів в Україні зареєстровано в Києві. Тут зафіксовано 14 411 одружень. Далі йде Дніпропетровська область (5 795) та Львівська область (4 735).

Найменшу кількість зареєстрованих шлюбів 2025 році зафіксовано у постраждалих від війни регіонах. Це Херсонська, адже тут лише 217 реєстрацій, та Донецька (544) області.

Скільки розлучень зареєстрували в Україні у 2025 році: аналіз за регіонами

Загальна кількість розлучень в Україні за перші шість місяців 2025 року – 12 691. Розлучень найбільше в Києві – 1 780, що відповідає і загальній чисельності населення. Далі йдуть Дніпропетровська (1 252) та Харківська (889) області.

Найменше розлучень у Херсонській (50), Донецькій (99), а також у Закарпатській (171) та Чернівецькій (239) областях.

Де шлюби найміцніші: регіони зі співвідношенням, що надихає

Найкраще співвідношення шлюбів до розлучень у Закарпатській області (8,29) – там майже 9 шлюбів на одне розлучення.

Слідом ідуть Рівненська (7,86), Київ (8,09), Волинська (6,37) та Львівська (6,29) області. Це переважно західні регіони, де сильні сімейні зв’язки.

Де шлюби не на все життя

Найнижчі показники міцності шлюбів у Запорізькій області (3,92), Харківській (4,17), Житомирській (4,22) та Полтавській (4,27).

Там у середньому на кожні чотири шлюби припадає одне розлучення. Це пов’язано зі стресом, евакуаціями, розлуками та іншим впливом війни на родини.

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