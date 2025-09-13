Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Росії за умови, що всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те ж саме.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп висунув умови для нових санкцій проти РФ

— Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії, – заявив американський лідер.

Трамп, звертаючись до союзників по НАТО, заявив, що їхня відданість перемозі залишається далекою від стовідсоткової.

Він розкритикував закупівлю російської нафти окремими країнами, назвавши це жахливим і таким, що суттєво послаблює позиції Північноатлантичного об’єднання у переговорах із Москвою.

Водночас політик додав, що готовий діяти, щойно партнери продемонструють рішучість і повідомлять про свою готовність.

Трамп також запропонував запровадити масштабні тарифи для Китаю:

— Я вважаю, що це, а також те, що НАТО як група запровадить від 50% до 100% тарифів для Китаю, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії та України, також дуже допоможе у припиненні цієї смертельної війни. Китай має сильний контроль і навіть владу над Росією, і ці потужні тарифи зруйнують цю владу.

Крім того, Трамп ще раз наголосив, що війна не є його, а належить, за його словами, адміністраціям Байдена та Зеленського.

Він зазначив, що його роль обмежується допомогою у зупинці конфлікту та порятунку життів, водночас минулого тижня загинули понад сім тисяч людей.

Завершуючи свою заяву, Трамп висунув союзникам жорсткі умови: якщо НАТО діятиме за його пропозиціями, війна може завершитися швидко, а людські життя будуть врятовані.

У протилежному випадку, за його словами, витрачатиметься час, енергія та ресурси США.

