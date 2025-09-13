Трамп поставив умову НАТО для запровадження серйозних санкцій проти РФ
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Росії за умови, що всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те ж саме.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп висунув умови для нових санкцій проти РФ
— Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії, – заявив американський лідер.
Трамп, звертаючись до союзників по НАТО, заявив, що їхня відданість перемозі залишається далекою від стовідсоткової.
Він розкритикував закупівлю російської нафти окремими країнами, назвавши це жахливим і таким, що суттєво послаблює позиції Північноатлантичного об’єднання у переговорах із Москвою.
Водночас політик додав, що готовий діяти, щойно партнери продемонструють рішучість і повідомлять про свою готовність.
Трамп також запропонував запровадити масштабні тарифи для Китаю:
— Я вважаю, що це, а також те, що НАТО як група запровадить від 50% до 100% тарифів для Китаю, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії та України, також дуже допоможе у припиненні цієї смертельної війни. Китай має сильний контроль і навіть владу над Росією, і ці потужні тарифи зруйнують цю владу.
Крім того, Трамп ще раз наголосив, що війна не є його, а належить, за його словами, адміністраціям Байдена та Зеленського.
Він зазначив, що його роль обмежується допомогою у зупинці конфлікту та порятунку життів, водночас минулого тижня загинули понад сім тисяч людей.
Завершуючи свою заяву, Трамп висунув союзникам жорсткі умови: якщо НАТО діятиме за його пропозиціями, війна може завершитися швидко, а людські життя будуть врятовані.
У протилежному випадку, за його словами, витрачатиметься час, енергія та ресурси США.