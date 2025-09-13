Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи в Орловській області РФ: на залізниці сталася диверсія
На території Російської Федерації в Орловській області на залізничній дорозі, ймовірно, сталася диверсія.
Вибухи в Орловській області РФ 13 вересня – які наслідки
Як повідомляю російські Telegram-канали, місцеві жителі скаржаться на вибухи в Орловській області РФ.
Повідомляється про нібито двох загиблих та одного важко пораненого росіянина після диверсії.
Як заявили у Московській залізниці, щонайменше 10 потягів затримуються після вибуху на залізниці:
- № 742 Бєлгород-Москва;
- № 143 Москва-Кисловодськ;
- № 741 Москва-Бєлгород;
- № 726 Курськ-Москва;
- № 30 Бєлгород-Санкт-Петербург;
- № 743 Москва-Бєлгород;
- № 6336 Курськ-Орел;
- № 6338 Курськ-Орел;
- № 6337 Орел-Курськ;
- № 119 Санкт-Петербург-Бєлгород.
Як йдеться у повідомленні, максимальний час затримки потягів становить до 4 годин 30 хвилин.
