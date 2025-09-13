На території Російської Федерації в Орловській області на залізничній дорозі, ймовірно, сталася диверсія.

Вибухи в Орловській області РФ 13 вересня – які наслідки

Як повідомляю російські Telegram-канали, місцеві жителі скаржаться на вибухи в Орловській області РФ.

Повідомляється про нібито двох загиблих та одного важко пораненого росіянина після диверсії.

Як заявили у Московській залізниці, щонайменше 10 потягів затримуються після вибуху на залізниці:

№ 742 Бєлгород-Москва;

№ 143 Москва-Кисловодськ;

№ 741 Москва-Бєлгород;

№ 726 Курськ-Москва;

№ 30 Бєлгород-Санкт-Петербург;

№ 743 Москва-Бєлгород;

№ 6336 Курськ-Орел;

№ 6338 Курськ-Орел;

№ 6337 Орел-Курськ;

№ 119 Санкт-Петербург-Бєлгород.

Як йдеться у повідомленні, максимальний час затримки потягів становить до 4 годин 30 хвилин.

