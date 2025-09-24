РФ атакувала Україну 152 дронами: скільки БпЛА знищила ППО
У ніч проти 24 вересня РФ атакувала Україну 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Нічна атака дронами: результати роботи ППО
Російські окупанти протягом ночі запускали дрони із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Близько 80 із них – Шахеди.
До відбиття атаки залучалися авіація, ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття або подавлення 126 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 26 безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей – ще на двох.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.