У ніч проти 24 вересня РФ атакувала Україну 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Нічна атака дронами: результати роботи ППО

Російські окупанти протягом ночі запускали дрони із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Близько 80 із них – Шахеди.

До відбиття атаки залучалися авіація, ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Зараз дивляться

Станом на 09:00 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття або подавлення 126 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 26 безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей – ще на двох.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.