Уночі проти 24 вересня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Тим часом Росія продовжувала обстрілювати Україну. Зокрема, гриміли вибухи у Харкові, Чугуєві та Запоріжжі.

Вибухи у Харкові

Вибухи у Харкові почали лунали з вечора 23 вересня, коли місто атакували дрони-камікадзе.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про серію вибухів у різних районах, зокрема у Холодногірському.

До 23:00 23 вересня у місті пролунало 17 вибухів.

Попередньо відомо про одного постраждалого чоловіка.

Остаточні наслідки вибухів у Харкові уточнюються.

Вибухи в Запоріжжі

У ніч проти 24 вересня, росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше двома авіабомбами ФАБ.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.

Згодом ворог атакував місто безпілотниками, що спричинило займання у приватному секторі.

Відомо, що під час цього обстрілу люди не постраждали.

Крім того, на ранок 24 вересня стали відомі уточнені дані щодо обстрілу Запоріжжя, що стався напередодні вдень.

За словами Івана Федорова, та ворожа атака забрала життя двох людей, ще 15 осіб дістали поранення.

Атака на Чугуїв

У ніч проти 24 вересня під ударом дронів опинився Чугуїв Харківської області.

За словами міської голови Галини Мінаєвої, ворог завдав кілька ударів, після чого виникла пожежа у домогосподарстві в одному з мікрорайонів.

Усі відповідні служби оперативно працювали на місці події. Постраждалих унаслідок вибухів у Чугуєві не виявлено.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Зустріч Зеленського і Трампа

23 вересня у Нью-Йорку, на полях 80-ї Генасамблеї ООН, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Сторони обговорили перспективи завершення війни, питання гарантій безпеки для України та можливу співпрацю у сфері дронів і постачання озброєння.

За словами Зеленського, Трамп уважно вислухав українську сторону та позитивно сприйняв запропоновані теми.

Обидві команди домовилися розпочати роботу над деталями домовленостей уже наприкінці вересня.

Домовленості можуть стосуватися як забезпечення гарантій безпеки після закінчення війни, так і співпраці у сфері дронів та постачання зброї.

Президент України також відзначив, що особистий діалог із Трампом суттєво вплинув на позицію американського лідера щодо війни в Україні.

Зокрема, Трамп у своєму дописі у Truth Social заявив, що Україна здатна відвоювати всі свої території за допомогою ЄС.

Зеленський зазначив, що розмова мала позитивний характер, і відкинув припущення, що слова Трампа є спробою перекласти відповідальність за перемогу України на Європу:

– Я не можу сказати, що Трамп зробить усе, що ми хочемо чи що нам потрібно. Але він позитивно поставився до тем, якими ми з ним поділилися, на їхній вплив на шлях до миру.

Після зустрічі Зеленський також зауважив, що Китай наразі не демонструє бажання сприяти завершенню війни, а потенціал докорінно змінити ситуацію дійсно має Трамп.

Виступаючи в Раді Безпеки ООН, президент України додав, що Організація Об’єднаних Націй часто не може ухвалювати реальні рішення з ключових питань, а Росія зловживає правом вето і затягує війну в Україні.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності активності світової спільноти для досягнення миру та підтримки територіальної цілісності України.

Спільна заява України, ЄС та 36 країн

Україна, Європейський Союз та ще 36 держав закликали Росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори.

Заяву від імені міжнародної спільноти зачитав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

У документі наголошується, що атаки на цивільне населення та об’єкти є воєнним злочином.

Країни також наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності за грубі порушення міжнародного права.

Заяви Трампа про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться.

Про це він сказав під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН.

Американський лідер наголосив, що попри очікування України швидкої перемоги не буде.

Трамп зазначив, що російська економіка опинилася у складному становищі, і це безпосередньо впливає на здатність Кремля вести затяжну війну.

Він відзначив мужність та стійкість Збройних сил України, які довели, що навіть потужну армію, на яку розраховувала Москва, можна зупинити.

За його словами, бої тривають і виглядає так, що вони не припиняться у найближчій перспективі.

Однак, як зазначив американський лідер, за підтримки ЄС Україна здатна повернути всі свої тимчасово окуповані території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

