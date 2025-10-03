На Херсонщині російські війська упродовж останніх трьох діб активізували спроби штурмувати українські позиції у районах залізничного мосту на лівому березі Дніпра та Антонівського мосту.

Дощ і туман російські солдати використовують як прикриття.

Про це повідомив речник 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Олександр Завтонов в коментарі Укрінформу.

Нова тактика РФ на Херсонському напрямку

Ворог намагається діяти малими групами піхоти, розраховуючи на ефект несподіванки.

Цьому останніми днями сприяють дощ, туман та сильний вітер.

Лише за три доби зафіксовано 12 таких атак у смузі оборони 30 корпусу.

— Російські окупанти використовують погодні умови як прикриття для активізації своїх дій. Однак усі атаки були вчасно виявлені та відбиті захисниками. Українські воїни утримують займані позиції, втрат чи проривів не допущено, – наголосив Завтонов.

Окупанти намагаються просунутися також в острівній зоні, використовуючи туман.

У районах островів Великий Вільховий та Нестрига українські військові виявили й знищили кілька груп загарбників, які намагалися висадити десант.

Водночас окупанти посилюють терор проти мирних жителів.

Лише за останні три дні зафіксовано понад 200 обстрілів українських позицій і цивільної інфраструктури, більшість із яких не мають військового сенсу.

З 30 вересня до 2 жовтня ворог втратив 39 загарбників та 19 одиниць озброєння і військової техніки.

— Українські оборонці продовжують тримати ініціативу навіть в умовах мінливої погоди. Професійність наших підрозділів, робота розвідки й злагоджені дії артилерії допомагають не лише відбивати штурми, а й завдавати ворогові відчутних втрат, – зазначив речник.

За його словами, спроби російських окупантів скористатися погодними факторами виявилися безрезультатними, а обстріли мирних кварталів свідчать про їхню неспроможність досягти успіхів.

