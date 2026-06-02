Коханий Наталки Денисенко, підприємець і модель Юрій Савранський, розповів, коли закохався в акторку. За його словами, це сталося під час одного з її поетичних вечорів.

Зізнання Савранський опублікував у соцмережах після завершення поетичного проєкту Наталка-читалка. Він звернувся до коханої з теплими словами та пригадав момент, який став особливим для їхніх стосунків.

Савранський про почуття до Денисенко

Юрій зізнався, що багато разів був на поетичних вечорах коханої. За його словами, один із них став особливим для їхньої історії.

— Я був присутнім на багатьох твоїх вечорах і дуже цьому радий! На одному з них, власне, і відбулося якесь усвідомлення неминучого. Тішусь, коли бачу як світяться твої очі та яка ти щаслива і яскрава коли читаєш вірші. Ти надихаєш! Хоч це і останній такий вечір, але переконаний, що далі більше! Кохаю, — написав він.

Акторка відповіла Савранському в коментарях під дописом.

— Кохаю тебе. Завжди мріяла щоб на моїх вечорах у мене була така підтримка коханого чоловіка. Дякую що ти є! — зазначила Денисенко.

Нагадаємо, про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського публічно заговорили минулої осені. У травні 2025 року стало відомо, що Денисенко розлучилася з актором та військовим Андрієм Федінчиком. У колишнього подружжя є спільний син Андрій, якому зараз вісім років.

У Савранського є син та донька дітей від попереднього шлюбу, що тривав понад десять років.

Фото: Юрій Савранський

