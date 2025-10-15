Останнім часом у соцмережах активно поширюється інформація про запровадження карантину в школах Одеси з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Що відомо про запровадження картину в школах Одеси і чи дійсно це правдива інформація, читайте в нашому матеріалі.

Карантин в школах Одеської області: що відомо

У Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що минулого тижня в регіоні зафіксовано зниження рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на 4,8%, що на 33,8% нижче епідемічного порогу.

Серед дитячого населення рівень захворюваності зменшився на 7,1%, тоді як серед дорослих спостерігалося зростання на 5%. Діти становили приблизно 68% від усіх хворих, при цьому найбільш ураженою віковою групою залишаються школярі віком 5-14 років (55% усіх випадків).

До лікарень госпіталізували 208 осіб, що на 10% менше, ніж попереднього тижня; 65% госпіталізованих — діти.

Частка Covid-19 серед усіх випадків ГРВІ становить 3%, що свідчить про зростання на 8,2% у порівнянні з попереднім тижнем. Серед хворих на коронавірус переважали дорослі (62%), найбільше — у віковій групі 30-64 роки (70%). Вірусологічні дослідження показали циркуляцію вірусів не грипозної етіології, зокрема SARS-CoV-2 та риновірусів.

Через підвищений рівень захворюваності на ГРВІ певні навчальні заклади Кілійської та Ренійської міських громад Ізмаїльського району, а також Одеської міської, Миколаївської, Лиманської селищних і Шабівської сільської рад тимчасово переведені на дистанційне навчання.

Через це повідомлення певні ЗМІ почали поширювати інформацію про масовий карантин в школах Одеси.

У ЦКПХ спростували цю інформацію про масовий карантин в Одесі

У ЦКПХ спростували цю інформацію, адже центр не робив жодних офіційних заяв щодо запровадження карантину на Одещині. У центрі наголосили, що насправді окремі навчальні заклади тимчасово перейшли на дистанційне навчання через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ — це стандартна профілактична практика, про яку регулярно повідомляється в щотижневих епідеміологічних звітах.

За даними Департаменту освіти і науки Одеської ОДА, у період із 6 по 12 жовтня 2025 року навчання тимчасово призупинено:

у 11 групах трьох дитсадків Кілійської та Ренійської міських громад Ізмаїльського району;

42 класи та три заклади освіти в Одеській міській, Миколаївській, Лиманській і Шабівській громадах перейшли на дистанційний формат.

Отже, мови про масово запроваджений в Одесі карантин немає. У центрі повідомили, що такі рішення є локальними, тимчасовими та контрольованими, і не свідчать про загальнообласний карантин.

У центрі закликали отримувати інформацію виключно з офіційних джерел — сторінок Одеського обласного ЦКПХ та Департаменту освіти і науки ОДА.

Не поширюйте неперевірені чутки: інформаційна гігієна — це теж турбота про здоров’я.

