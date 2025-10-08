В Україні за перший тиждень епідемічного сезону на ГРВІ та COVID-19 захворіли 129,7 тис. осіб, випадків грипу не зафіксували.

В Україні розпочався епідсезон: скільки хворих на ГРВІ та COVID-19

Як повідомив Центр громадського здоровʼя у Facebook, в Україні стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 17 травня 2026 року.

– Протягом першого тижня епідсезону – з 29 вересня по 5 жовтня – на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 129 753 людини, з них 76 342 – діти. Рівень захворюваності залишається стабільним і на 21,9% нижчим за епідемічний поріг. Порівняно з попереднім тижнем, кількість нових випадків захворюваності на ГРВІ знизилася на 3,3%, – йдеться у повідомленні.

Так, за тиждень на COVID-19 захворіли 5 038 людей, через ускладнення від хвороби померли десятеро людей, усі вони не були щеплені проти COVID-19.

За інформацією Центру громадського здоров’я, випадків грипу поки не зафіксовано, однак підвищення рівня захворюваності має відбутися взимку.

В ЦГЗ зазначили, що в Україні вакцинація від COVID-19 безоплатна. Людям, які ще не вакцинувалися, достатньо однієї дози мРНК-вакцини. Додаткові дози кожні 6-12 місяців рекомендовані людям із хронічними захворюваннями, старшого віку або тим, хто має часті контакти з іншими людьми. Жінки, які виношують дитину, згідно рекомендацій, мають вакцинуватися під час кожної вагітності.

Крім цього, в ЦГЗ нагадали про потребу у щорічній вакцинації від грипу. Вакцину від грипу можна купити в аптеці для себе або близьких. До початку епідсезону в Україну доставлено 136 тис. доз вакцини корейського виробництва та 100 667 доз – французького виробництва; вони доступні в аптеках і медзакладах. Аби отримати щеплення, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або у найближчий заклад охорони здоров’я.

