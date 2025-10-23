Це здавалося неправильним: Трамп про скасовану зустріч із Путіним
Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, пояснивши це відсутністю реальних перспектив домовленостей.
Про це Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі.
Чому скасували зустріч Трампа з Путіним
— Я скасував зустріч із Путіним. Це здавалося неправильним. Було враження, що ми не наближаємось до того результату, — сказав Трамп.
Президент США зазначив, що не виключає можливості переговорів із Путіним у майбутньому, однак поки не готовий назвати жодних дат чи форматів.
Крім того, Трамп наголосив, що попередні його контакти з російським лідером не мали конкретних результатів.
— Щоразу ми з Путіним маємо хороші розмови, але вони нікуди не ведуть, — зауважив він.
Американський лідер також висловив сподівання, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін виявлять “розумність” у пошуках миру.
Днем раніше Трамп повідомив, що ще не визначився щодо зустрічі з Путіним, але пообіцяв оголосити рішення протягом двох днів.
Тоді він наголосив, що не має наміру витрачати час на порожні розмови.
16 жовтня Трамп і Путін провели телефонну розмову, після якої Білий дім оголосив про підготовку нового саміту у Будапешті, запланованого на найближчі тижні.
Проте згодом західні медіа повідомили, що зустріч відкладено на невизначений термін.
За даними CNN, причиною стало те, що позиція Москви щодо припинення війни в Україні майже не змінилася — Росія продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах.