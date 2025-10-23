Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, пояснивши це відсутністю реальних перспектив домовленостей.

Про це Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі.

Чому скасували зустріч Трампа з Путіним

— Я скасував зустріч із Путіним. Це здавалося неправильним. Було враження, що ми не наближаємось до того результату, — сказав Трамп.

Президент США зазначив, що не виключає можливості переговорів із Путіним у майбутньому, однак поки не готовий назвати жодних дат чи форматів.

Зараз дивляться

Крім того, Трамп наголосив, що попередні його контакти з російським лідером не мали конкретних результатів.

— Щоразу ми з Путіним маємо хороші розмови, але вони нікуди не ведуть, — зауважив він.

Американський лідер також висловив сподівання, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін виявлять “розумність” у пошуках миру.

Днем раніше Трамп повідомив, що ще не визначився щодо зустрічі з Путіним, але пообіцяв оголосити рішення протягом двох днів.

Тоді він наголосив, що не має наміру витрачати час на порожні розмови.

16 жовтня Трамп і Путін провели телефонну розмову, після якої Білий дім оголосив про підготовку нового саміту у Будапешті, запланованого на найближчі тижні.

Проте згодом західні медіа повідомили, що зустріч відкладено на невизначений термін.

За даними CNN, причиною стало те, що позиція Москви щодо припинення війни в Україні майже не змінилася — Росія продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.