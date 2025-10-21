Президент США Дональд Трамп прояснив ситуацію щодо відкладення до зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним в Угорщині.

Відповідаючи на запитання, чому запланований саміт у Будапешті не відбудеться, Трамп зазначив, що не хоче проводити “марну зустріч”.

Про це американський лідер повідомив під час брифінгу у Білому домі.

Трамп прокоментував скасування зустрічі із Путіним

– Ні, я не хотів би мати марну зустріч. Я не хотів би марнувати час. Ми добилися усіх цих великих мирних угод і твердих домовленостей. Я сказав вийдіть на лінію фрону і відступайте та йдіть додому, – заявив Трамп.

На запитання що змусило його змінити думку щодо зустрічі з Путіним, Трамп відповів, що дасть відповідь впродовж двох днів.

– Багато чого сталося на фронті між Україною й Росією, ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо, – сказав Трамп.

На питання чи можливе усе ж припинення вогню Трамп відповів “так”.

– Це жорстока війна. Чи вона зачіпає нас? Ми продаємо зброю НАТО і вони дають її Україні. Вона ніколи б не сталася якби я був президентом. Але вона сталася і я втрутився і бачив, що можу погасити це. Вона не зачіпає нас, бо ми не втрачаємо там солдатів. Коли я вперше втрутився це могло закінчитися. Але це не закінчується і воно може скінчитися третьою світовою війною. Це справді вийшло з-під контролю, – зазначив він.

Президент США наголосив, що війна має припинитися вздовж поточних ліній фронту, і висловив жаль, що сторони не готові домовитися про умови завершення конфлікту.

– Поверніться на лінію фронту, лінію бойових дій. Відступіть і повертайтеся додому, і всі візьміть паузу, бо у вас є дві країни, які вбивають одна одну, – сказав він.

Що відомо про саміт у Будапешті

Минулого тижня президенти США та РФ домовилися зустрітися в Будапешті після телефонної розмови, яку Трамп назвав “надзвичайно продуктивною”.

Американський лідер припустив, що зустріч могла б відбутися протягом двох тижнів, хоча конкретну дату не було визначено.

Схоже, що ці плани тепер скасовані – зустріч відкладено через жорстку позицію Росії щодо війни в Україні.

Представник Білого дому повідомив, що держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову у вівторок.

Цю розмову охарактеризували як “продуктивну”, але представник додав, що наразі немає планів щодо зустрічі президентів “у найближчому майбутньому”.

Остання зустріч Трампа та Путіна відбулася в серпні на Алясці, але вона не призвела до жодного реального прогресу в напрямі припинення вогню.

Наміри про саміт в Будапешті було оголошено незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона, щоб домогтися схвалення передачі далекобійних ракет Tomahawk.

