Не хотів би марної зустрічі: Трамп прокоментував можливість саміту з Путіним
Президент США Дональд Трамп прояснив ситуацію щодо відкладення до зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним в Угорщині.
Відповідаючи на запитання, чому запланований саміт у Будапешті не відбудеться, Трамп зазначив, що не хоче проводити “марну зустріч”.
Про це американський лідер повідомив під час брифінгу у Білому домі.
Трамп прокоментував скасування зустрічі із Путіним
– Ні, я не хотів би мати марну зустріч. Я не хотів би марнувати час. Ми добилися усіх цих великих мирних угод і твердих домовленостей. Я сказав вийдіть на лінію фрону і відступайте та йдіть додому, – заявив Трамп.
На запитання що змусило його змінити думку щодо зустрічі з Путіним, Трамп відповів, що дасть відповідь впродовж двох днів.
– Багато чого сталося на фронті між Україною й Росією, ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо, – сказав Трамп.
На питання чи можливе усе ж припинення вогню Трамп відповів “так”.
– Це жорстока війна. Чи вона зачіпає нас? Ми продаємо зброю НАТО і вони дають її Україні. Вона ніколи б не сталася якби я був президентом. Але вона сталася і я втрутився і бачив, що можу погасити це. Вона не зачіпає нас, бо ми не втрачаємо там солдатів. Коли я вперше втрутився це могло закінчитися. Але це не закінчується і воно може скінчитися третьою світовою війною. Це справді вийшло з-під контролю, – зазначив він.
Президент США наголосив, що війна має припинитися вздовж поточних ліній фронту, і висловив жаль, що сторони не готові домовитися про умови завершення конфлікту.
– Поверніться на лінію фронту, лінію бойових дій. Відступіть і повертайтеся додому, і всі візьміть паузу, бо у вас є дві країни, які вбивають одна одну, – сказав він.
Що відомо про саміт у Будапешті
Минулого тижня президенти США та РФ домовилися зустрітися в Будапешті після телефонної розмови, яку Трамп назвав “надзвичайно продуктивною”.
Американський лідер припустив, що зустріч могла б відбутися протягом двох тижнів, хоча конкретну дату не було визначено.
Схоже, що ці плани тепер скасовані – зустріч відкладено через жорстку позицію Росії щодо війни в Україні.
Представник Білого дому повідомив, що держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову у вівторок.
Цю розмову охарактеризували як “продуктивну”, але представник додав, що наразі немає планів щодо зустрічі президентів “у найближчому майбутньому”.
Остання зустріч Трампа та Путіна відбулася в серпні на Алясці, але вона не призвела до жодного реального прогресу в напрямі припинення вогню.
Наміри про саміт в Будапешті було оголошено незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона, щоб домогтися схвалення передачі далекобійних ракет Tomahawk.