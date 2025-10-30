За колишнього голову правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень, повідомили джерела РБК-Україна.

Справа проти Кудрицького

Кудрицького підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

– За Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень, – зазначило джерело.

Як повідомлялося, 28 жовтня правоохоронці оголосили Кудрицькому підозру у причетності до схеми з незаконного заволодіння коштами державного підприємства.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, у 2018 році, коли Кудрицький обіймав посаду заступника директора з інвестицій, він разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем нібито організував схему під час тендерів на реконструкцію огорож підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Між Укренерго та приватною компанією уклали два контракти на понад 68 мільйонів гривень, з яких підрядник отримав аванс у 13,7 мільйона.

За даними слідства, ці кошти були привласнені, а роботи так і не виконані.

Рішення суду та позиція підозрюваного

Напередодні суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн. Під час засідання троє народних депутатів заявили про готовність взяти Кудрицького на поруки.

Прокуратура ж наполягала, що підозрюваний ухилявся від слідства і користувався засобами конспірації, тому вимагала залишити його під вартою.

Сам Кудрицький відкидає обвинувачення, називаючи їх безпідставними та абсурдними.

