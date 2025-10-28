Співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього голову правління Укренерго за підозрою у шахрайському заволодінні коштами НЕК Укренерго.

У ДБР не називають імені, але, за даними джерел Суспільного у правоохоронних органах, йдеться про ексочільника НЕК Укренерго Володимира Кудрицького.

ДБР затримало Кудрицького

Як повідомили у ДБР, затриманому оголосили про підозру. Зазначено, що шахрайську схему організував львівський бізнесмен, якого ДБР раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд грн. Ймовірно, йдеться про Ігоря Гринкевича.

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій НЕК Укренерго.

За результатами закупівель уклали два договори на понад 68 млн грн. ДП перерахувало підряднику більше 13,7 млн грн авансу, який зловмисники привласнили, не виконуючи своїх зобов’язань.

Слідство також виявило підробку документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи, задіяної у схемі. Далі фігуранти проводили фінансові операції з коштами, намагаючись надати їм законного вигляду.

Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

