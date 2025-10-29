Екскерівнику Укренерго Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 13,7 млн грн.

Кудрицьому обрали запобіжний захід: що відомо

Печерський райсуд Києва обрав екскерівнику Укренерго Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлено заставу у розмірі понад 13,7 млн грн.

– Клопотання – задовольнити. Застосувати до Кудрицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Обрати (йому як альтернативний запобіжний захід, – Ред.) заставу у розмірі 13 730 810,40 грн, – повідомила суддя Крістіна Константінова.

У разі внесення застави на екскерівника Укренерго буде покладено низку обов’язків, як-от здача на зберігання паспортів для виїзду за кордон, носіння електронного браслета тощо.

Нагадаємо, що 28 жовтня Володимира Кудрицького було затримано співробітниками ДБР. Його підозрюють у шахрайському заволодінні коштами НЕК Укренерго.

За інформацією слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій НЕК Укренерго.

За результатами закупівель уклали два договори на понад 68 млн грн. ДП перерахувало підряднику більше 13,7 млн грн авансу, який зловмисники привласнили, не виконуючи своїх зобов’язань.

