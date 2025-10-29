Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підтвердив, що колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру у злочинній недбалості, яка призвела до загибелі дев’яти осіб під час стихійного лиха.

Труханову оголошено підозру

Про це генпрокурор заявив у своєму відеозверненні.

– 30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей. І вина тому – не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців. Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей, – наголосив Кравченко.

Генпрокурор навів кілька трагічних історій родин, які стали жертвами події.

Зокрема, йдеться про сім’ю переселенців із Курахового, які втекли від війни, шукаючи безпеки в Одесі.

– Мама, тато, восьмирічна донька, бабуся і дідусь. Потік води зламав двері, заклинив вікна. За кілька хвилин вони опинились у пастці. Мати обіймала доньку, дідусь тримав бабусю за руку. На жаль, вижити не зміг ніхто, – розповів генпрокурор.

Також серед загиблих – інспекторка Укрзалізниці.

– Коли її авто затопило, вона сказала чоловіку телефоном: “Я піду пішки”. Це були її останні слова. Він шукав її чотири години і знайшов за сто метрів від дороги. 23-річну дівчину змило водою просто на очах у її хлопця, – йдеться у зверненні.

Ще одна жінка загинула у власному будинку, не встигнувши вибратися, а медсестру трамвайного депо змило дорогою з роботи.

– Дев’ять життів. Дев’ять українців, яких убила халатність. Це не просто трагедія – це обірване дитинство, зруйновані долі, ненароджені діти. Це вирок системі, що роками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Винні обов’язково будуть названі. Покарання – невідворотне. Пам’ятаємо кожного, – підкреслив Кравченко.

Реакція Труханова

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов у коментарі Суспільному заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості після загибелі дев’яти людей під час негоди стала для нього “повною несподіванкою”.

За словами Труханова, міська рада діяла оперативно, “працювала по хвилинах” і завчасно інформувала населення про наближення зливи.

Він назвав трагедію стихійним лихом та зазначив, що міська влада не мала змоги запобігти наслідкам, оскільки повідомлення від гідрометцентру надійшло лише о 19:00 – у час, коли люди вже загинули.

Ексмер також визнав, що проблеми з водовідведенням в Одесі залишаються критичними і для їх вирішення необхідні мільярдні інвестиції.

Труханов запевнив, що готовий надати всі документи, які підтверджують діяльність міських служб під час негоди.

Негода в Одесі

На початку жовтня Одеса зазнала потужних злив, унаслідок яких загинули дев’ять людей.

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повну перевірку причин трагедії.

Раніше глава держави підписав указ щодо осіб із підтвердженим російським громадянством.

Зокрема, меру Одеси Геннадію Труханову, за матеріалами СБУ, припинено українське громадянство.

Зеленський зазначив, що СБУ має достатньо доказів російського громадянства Труханова, і саме тому було ухвалено рішення про його усунення з посади, адже керувати стратегічним містом не може людина, яка має громадянство держави-агресора.

