Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

За бывшего главу правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 миллиона гривен, сообщили источники РБК-Украина.

Дело против Кудрицкого

Кудрицкого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

– За Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн ​​гривен, – отметил источник.

Как сообщалось, 28 октября правоохранители объявили Кудрицкому подозрение в причастности к схеме незаконного завладения средствами государственного предприятия.

Сейчас смотрят

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, в 2018 году, когда Кудрицкий занимал должность заместителя директора по инвестициям, он вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем якобы организовал схему во время тендеров на реконструкцию ограждений подстанций Южной и Западной энергосистем.

Между Укрэнерго и частной компанией заключили два контракта более чем на 68 миллионов гривен, из которых подрядчик получил аванс в 13,7 миллиона.

По данным следствия, эти средства были присвоены, а работы так и не выполнены.

Решение суда и позиция подозреваемого

Накануне суд избрал Кудрицкому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн ​​грн. В ходе заседания трое народных депутатов заявили о готовности взять Кудрицкого на поруки.

Прокуратура же настаивала, что подозреваемый уклонялся от следствия и пользовался средствами конспирации, поэтому требовала оставить его под стражей.

Сам Кудрицкий отвергает обвинения, называя их безосновательными и абсурдными.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.