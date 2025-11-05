Україна отримає від Латвії 21 бронетранспортер Patria: що відомо
- Україна отримає від Латвії ще 21 бронетранспортер Patria.
- Також будуть доставлені запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, потрібні для обслуговування бронетранспортерів.
- Пожертва бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України, сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Латвія відправить Україні 21 бронетранспортер Patria 6×6 вітчизняного виробництва.
Латвія надасть Україні ще 21 бронетранспортер Patria
Як повідомило Міністерство оборони країни, ЗСУ також отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.
Також будуть поставлені ремонтні комплекти для усунення бойових пошкоджень бронетранспортерів.
Нагадаємо, що у середу, 5 листопада, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс приймає міністра оборони Дениса Шмигаля, який прибув до Латвії для обговорення питань співпраці між двома країнами в галузі оборони.
– Пожертва бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність і можливості латвійських броньованих машин в реальних бойових умовах, – підкреслив Спрудс.
Очікується, що наступного дня Шмигаль отримає останню партію латвійських бронетранспортерів Patria 6×6 на військовій базі в Адажі.
Нагадаємо, що у вересні повідомлялось, що Латвія оголосила про поставку Україні 42 одиниць бронетехніки та іншого обладнання на суму близько 70 мільйонів євро.
Фото: Patria