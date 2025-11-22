США, Україна та ЄС у неділю, 23 листопада, проведуть переговори щодо нового “мирного плану” Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Переговори щодо нового “мирного плану” Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про дипломатичне планування мирного процесу, а також підтвердив, що радники України, США та формату E3 — Британії, Франції та Німеччини — працюватимуть у неділю в Швейцарії.

Голова держави додав, що абсолютна більшість лідерів Європи готові долучитись до допомоги.

– Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення, — зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров,

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

А також начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО України Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

Раніше CNN писало, що сьогодні вранці міністр армії США Ден Дрісколл і його команда прибули до Женеви (Швейцарія), де має відбутися його зустріч з високопосадовцями. На ній планується обговорити подальші кроки на шляху до миру.

Джерело проінформумало, що завтра до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Він наголосив, що мета – узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Sudostschweiz теж пише, що 23 листопада у Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. За інформацією Reuters, участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.

Відомо, що українську сторону будуть представляти глава Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров, а з американської – Ден Дрісколл, Стів Віткофф і Марко Рубіо.

Варто зазначити, що за інформацією джерела CNN, зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого плану теж запланована. Чиновник сказав, що вона “пройде швидко”, проте не у Женеві. Місце і дату зустрічі він уточнювати відмовився.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом запропонований мирний план для України.

Перед цим, 19 листопада, високопосадовці Пентагону прибули до Києва з неоголошеним візитом для обговорення мирних зусиль із Зеленським.

А 20 листопада ЗМІ з посиланням на джерела надали деталі так званого мирного плану, над яким працювали представники Росії та США.

