США, Украина и ЕС в воскресенье, 23 ноября, проведут переговоры по новому “мирному плану” Дональда Трампа.

Переговоры по новому “мирному плану” Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о дипломатическом планировании мирного процесса, а также подтвердил, что советники Украины, США и формата E3 — Великобритании, Франции и Германии — будут работать в воскресенье в Швейцарии.

Глава государства добавил, что абсолютное большинство лидеров Европы готовы присоединиться к помощи.

Сейчас смотрят

— Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и прочному миру, имеет значение, — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал состав делегации для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ.

В составе делегации 9 высокопоставленных чиновников, в частности:

глава делегации, руководитель Офиса президента Андрей Ермак,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров,

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

А также начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Украины Евгений Острянский, заместитель главы СБУ Александр Поклад, советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз.

Ранее CNN писало, что сегодня утром министр армии США Дэн Дрисколл и его команда прибыли в Женеву (Швейцария), где должна состояться его встреча с высокопоставленными чиновниками. На ней планируется обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.

Источник сообщил, что завтра к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Он подчеркнул, что цель — согласовать формулировку к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем Sudostschweiz тоже пишет, что 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По информации Reuters, в встрече примут участие советники по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии, а также представители США и Украины.

Известно, что украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и Рустем Умеров, а с американской — Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Стоит отметить, что, по информации источника CNN, встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного плана тоже запланирована. Чиновник сказал, что она “пройдет быстро”, однако не в Женеве. Место и дату встречи он уточнять отказался.

Напомним, что в пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом предложенный мирный план для Украины.

Перед этим, 19 ноября, высокопоставленные чиновники Пентагона прибыли в Киев с необъявленным визитом для обсуждения мирных усилий с Зеленским.

А 20 ноября СМИ со ссылкой на источники предоставили детали так называемого мирного плана, над которым работали представители России и США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.