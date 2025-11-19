Міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж здійснили неанонсований візит до Києва, де проведуть низку важливих зустрічей із керівництвом України.

Про це повідомило видання Politico.

Візит високопосадовців Пентагону до Києва 19 листопада: що відомо

За даними видання, починаючи з 19 листопада, американська делегація проведе зустрічі з керівниками українського війська, народними депутатами та президентом України Володимиром Зеленським.

Провідною темою обговорення стане відновлення переговорних зусиль щодо можливих шляхів до миру, які наразі залишаються заблокованими через позицію Москви.

Також США та Україна продовжують роботу над масштабною угодою з обміну військовими технологіями, зокрема у сфері безпілотників та автономних боєприпасів.

Візит Дрісколла та Джорджа має підсилити ці перемовини.

Україна, за оцінками аналітиків, перетворилася на глобального лідера у створенні та бойовому застосуванні дронів як ближнього, так і дальнього радіуса дії.

Саме ці системи суттєво вплинули на перебіг війни та дозволили Україні глибоко вражати цілі на території РФ.

Як зазначає Politico, рішення відправити до Києва саме міністра армії може здатися нетиповим, адже його місія містить елементи миротворчої дипломатії. Однак Дрісколл — досвідчений військовий, соратник віцепрезидента США Джей Ді Венса ще з часів навчання у Єлі та одна з ключових фігур нинішнього Пентагону.

При цьому чинний міністр війни Піт Гегсет до Києва не приїздив.

Варто зазначити, що Дрісколл і Джордж стали найвищими посадовцями Пентагону у період президентства Дональда Трампа, які відвідали Україну.

