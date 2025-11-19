ЗМІ оприлюднили нові деталі так званого мирного плану, який у Маямі напрацювали представники Росії та США.

Ймовірно, документ уже передали українській стороні, однак у Києві його вважають неприйнятним, пише FT.

США та Росія розробили новий мирний план

План із 28 пунктів, який обговорювали спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський переговорник Кирило Дмитрієв наприкінці минулого місяця у Маямі, вперше оприлюднило видання Axios.

Як зазначають кілька співрозмовників, знайомих із цією ініціативою, нова радикальна пропозиція від представників РФ та США передбачає значні поступки з боку Києва.

За їхніми словами, президента Володимира Зеленського вже закликали розглянути її.

Джерело, обізнане з перебігом переговорів, повідомило Financial Times, що над планом працювала група російських і американських чинних та колишніх посадовців, а сам документ досі перебуває на етапі формування.

Цього тижня проєкт був переданий Україні Віткоффом, який зустрівся в Маямі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

Яких поступок вимагають від України

Особи, які безпосередньо ознайомлені з документом, зазначають, що план передбачає вимогу до України віддати Росії решту Донбасу, включно з територіями, які наразі контролює Київ, а також скоротити чисельність Збройних сил удвічі.

Як пише Axios, у двох інших зруйнованих війною регіонах – Херсонській та Запорізькій областях – чинні лінії контролю здебільшого були б заморожені. Чи поверне Росія частину захоплених територій Україні – це предмет подальших переговорів.

Згідно з планом Трампа, США та інші країни визнали б Крим і Донбас законною територією Росії, але від України цього не вимагали б.

Крім того, документ передбачає, що Україна має відмовитися від ключових категорій озброєння, а також погодитися на зменшення обсягів військової допомоги США, яка була критично важливою для обороноздатності країни.

Серед інших пунктів – надання російській мові статусу офіційної державної та закріплення офіційного статусу Російської православної церкві.

“Мирний план” зручний для Путіна

Одна з осіб, ознайомлених із текстом, описала документ як дуже загальний і такий, що “сильно схиляється на користь Росії”. Інший співрозмовник охарактеризував його як “дуже зручний для Путіна”.

Українські посадовці, знайомі зі змістом плану, заявили, що він повністю відповідає максималістським вимогам Кремля і без суттєвих змін не може бути прийнятним для України.

Відомо, що Дмитрієв перебував у США наприкінці жовтня для переговорів, які стосувалися можливого припинення війни. Тим часом у Білому домі висловлюють обережні сподівання узгодити загальну рамку завершення війни в Україні до кінця місяця.

