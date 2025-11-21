Білий дім наполягає на тому, щоб “мирний план” США був підписаний до Дня подяки, до 27 листопада.

США наполягають на прийнятті Україною “мирного плану” до 27 листопада

Трамп не збирається знімати з РФ санкції, проте наполягає на ухваленні Україною “мирного плану” до четверга, 27 листопада. При цьому він зазначив, що ця дата не є остаточною.

– Знаєте, у мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, ми схильні їх продовжувати. І четвер, на нашу думку, є підходящим днем”, – сказав Трамп у шоу Браяна Кілміда на Радіо FoxNews у п’ятницю, відповідаючи на питання ведучого, чи він дійсно вибрав наступний четвер “вільним дедлайном” для України.

Зараз дивляться

На питання, чи не скасує він вже введені проти РФ санкції, поки чекає на прийняття цього 28-пунктного плану, Трамп відповів негативно. “Ні, ні, проти них будуть дуже сильні санкції”, – сказав він.

– Вони вступлять в силу дуже скоро і вони дуже потужі. Вони роблять продаж нафти дуже складним. Адже вся їхня економіка базується на нафті. Але ні, я не збираюся робити нічого такого, щоб скасувати санкції, – зауважив Трамп.

Водночас, як повідомляє видання Axios, Зеленський висловив готовність до переговорів з адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом запропонований мирний план для України. Як повідомив глава української держави, сторони домовилися, що у контексті “мирного плану” разом із США та Європою працюватимуть на рівні радників.

За словами двох поінформованих джерел, ця розмова стала важливим контактом найвищого рівня між США і Україною щодо нового плану.

Перед цим, 19 листопада, високопосадовці Пентагону прибули до Києва з неоголошеним візитом для обговорення мирних зусиль із Зеленським.

А вчора ЗМІ з посиланням на джерела надали деталі так званого мирного плану, над яким працювали представники Росії та США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.